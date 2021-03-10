Обновление Windows сломало систему

Февральское обновление ОС от Microsoft негативно повлияло на работу Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты обратили внимание на жалобы, появившиеся на официальном форуме Microsoft, на Reddit и в других соцсетях. В публикациях обладатели лицензионных копий Windows рассказывали, что столкнулись с проблемами после установки актуального обновления KB4601319. В частности, некоторые пользователи рассказали, что функция резервного копирования системы сломалась. В этом случае возрастает риск потери личных данных во время сбоя.

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Часть пользователей отметили, что параметры резервного копирования при их вызове появляются с задержкой, а процесс сохранения данных часто завершается ошибкой. Если в этом случае выбрать опцию «Создать резервную копию сейчас», то Windows выдаст сообщение, что функция резервного копирования не работает.

«Я попробовал изменить каталог резервного копирования, заменить внешний диск, удалить файлы конфигурации, но проблема все равно сохранилась», — цитируют слова пользователя Windows авторы издания. Специалисты отметили, что единственным решение проблемы является удаление апдейта KB4601319.

Небольшое количество пользователей добавили, что, кроме проблем с резервным копированием, у них на устройствах сломались веб-камеры. Специалисты компании Microsoft пока не отреагировали на жалобы клиентов.

Ранее стало известно, что Microsoft намерена принудительно установить актуальное обновление на компьютеры под управлением Windows. «Мы увеличиваем количество устройств, которые приближаются к завершению обслуживания для автоматического обновления до Windows 10 версии 20H2», — говорится в сообщении корпорации.