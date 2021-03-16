Microsoft признала провал обновления Windows

Microsoft признала критическую ошибку актуального обновления Windows. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации заявили, что в курсе проблем, с которыми столкнулись пользователи операционной системы. В сообщении Microsoft говорится, что мартовское накопительное обновление может вызвать серьезные проблемы у некоторых устройств, подключенных к определенным принтерам.

Уточняется, что проблема с офисным оборудованием и возникновение «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) может возникнуть практически на всех актуальных версиях Windows 10. В частности, провальный апдейт мог навредить компьютерам, работающим на базе версий 20H2, 2004, 1809 и 1803. Инженеры отметили, что в большинстве случаев возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая мешает взаимодействию компьютера и принтера.

В компании не рассказали, в чем именно заключается проблема накопительного обновления. Однако есть предположения, что неполадки могли быть вызваны несовместимостью системного апдейта и драйверов офисной техники. Представители Microsoft пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время.

О том, что актуальное обновление Windows может вызвать появление «синего экрана смерти», журналисты рассказывали в начале марта. Согласно жалобам на форумах Microsoft и в соцсетях, неполадки появились после выхода мартовского апдейта KB5000802. Пострадавшим пользователям рекомендуют удалить проблемное обновление.