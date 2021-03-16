Наука и техника
 
Последние новости
В России выявили южноафриканский штамм коронавируса
Найден новый повод для повышения цен на овощи и пшеницу
В РПЦ дали россиянам советы насчет послаблений во время Великого поста
Крым выбрал юристов для иска к Украине по «запредельной» сумме ущерба
Женщина узнала об изменах возлюбленного благодаря умному дверному звонку
Хоккеист Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении девушки
Назван средний бюджет покупки дачи в Подмосковье
Наказание для пьяных водителей решили ужесточить
Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Новости партнеров
Прослушать новость

Microsoft признала провал обновления Windows

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Microsoft признала критическую ошибку актуального обновления Windows. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации заявили, что в курсе проблем, с которыми столкнулись пользователи операционной системы. В сообщении Microsoft говорится, что мартовское накопительное обновление может вызвать серьезные проблемы у некоторых устройств, подключенных к определенным принтерам.

Уточняется, что проблема с офисным оборудованием и возникновение «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) может возникнуть практически на всех актуальных версиях Windows 10. В частности, провальный апдейт мог навредить компьютерам, работающим на базе версий 20H2, 2004, 1809 и 1803. Инженеры отметили, что в большинстве случаев возникает ошибка APC_INDEX_MISMATCH, которая мешает взаимодействию компьютера и принтера.

В компании не рассказали, в чем именно заключается проблема накопительного обновления. Однако есть предположения, что неполадки могли быть вызваны несовместимостью системного апдейта и драйверов офисной техники. Представители Microsoft пообещали, что проблема будет решена в ближайшее время.

О том, что актуальное обновление Windows может вызвать появление «синего экрана смерти», журналисты рассказывали в начале марта. Согласно жалобам на форумах Microsoft и в соцсетях, неполадки появились после выхода мартовского апдейта KB5000802. Пострадавшим пользователям рекомендуют удалить проблемное обновление.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обновление Windows привело к «синему экрану смерти»
Обновление Windows сломало систему
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Microsoft принудительно обновит компьютеры
Обновление Windows привело к появлению «синего экрана смерти»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
09:0211 марта

В США назвали три «самых крутых» самолета России

06:3211 марта

Придуман новый способ преодолеть скорость света

00:1111 марта

В США назвали «убийцу» российских «Ониксов»

Наука и техника00:0113 декабря 2020

Фатальная ошибка

Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть?
22:3410 марта

На МКС нашли новую трещину

20:4310 марта

В России отказались признавать замедление Гольфстрима

19:4610 марта

Microsoft похоронила браузер Edge

Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
18:5210 марта

Британский коронавирус оказался смертоноснее других штаммов

18:1110 марта

Apple разочаровалась в самом дешевом iPhone 12

16:4410 марта

Опровергнуты общепринятые представления о древних людях

Россия
«Гермафродитизм был очень традиционной ценностью»
В России хотят запретить пропаганду смены пола. Что об этом думают сами трансгендеры?
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»
Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
Все материалы
Мир
Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Китай ответил на претензии Украины по Крыму
Названо число погибших в Сирии российских военных
ЕС начнет переговоры по закупке «Спутник V»
«Каждый день меня охватывал ужас»
Проверка нижнего белья, травля и наказания. Почему японские дети отказываются ходить в школу?
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
Экономике США предсказали рекордный взлет
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В Европе приготовились ввести четырехдневную рабочую неделю
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
Три российских открытия мирового уровня в геологоразведке связали с «Роснефтью»
Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Все материалы
Силовые структуры
МВД сообщило о задержании 200 участников форума нежелательной организации
«Последствия атомной войны предстали страшными»
Советский физик первым предсказал ядерную зиму. Он перешел дорогу военным и исчез без следа
В Москве на форуме нежелательной в России организации задержали Евгения Ройзмана
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Севастополь стал лидером по росту преступности среди регионов России
«Бригада переднего края»
Эти бойцы уничтожили последнего главаря чеченских боевиков. Почему об их работе известно так мало?
В Красноярске задержали начальника отдела полиции
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Рудковская назвала причину ухода Косторной от Плющенко
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
Стало известно о состоянии обвиненного в избиении девушки хоккеиста Панарина
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
На смартфоны россиян решили предустанавливать отечественный поисковик
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина 15 лет играл в лотерею одинаковыми числами и выиграл 23 миллиона рублей
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Учительница сбросила 28 килограммов и раскрыла секрет похудения
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Молодая мать случайно отправила обнаженный снимок потенциальной свекрови
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Биолог развеял миф о проглоченных во сне пауках
Все материалы
Toyota раскрыла подробности о новом электрическом кроссовере
Дважды «лакшери»: тест Genesis GV80 и G80
Знакомимся сразу с двумя новинками корейской премиум-марки: первым кроссовером и большим седаном
Opel превратит купе Manta в электромобиль
Range Rover — а потом остальные
В чем британские внедорожники стали первопроходцами?
Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года
40 лет без света: уникальные советские электромобили
Видео: гараж с отечественными электрокарами, забытыми на десятилетия
Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
Все материалы
Дом
Сергей Безруков признался в долге по ипотеке
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Россиянин погиб из-за обрушения льда с крыши
Россиянин перекрыл двери и вынудил бывшую жену ходить через окно
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Риелторы рассказали об убежищах богачей во время пандемии
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы