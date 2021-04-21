Обновление Windows испортило игры на ПК

Геймеры пожаловались на проблемы с играми после очередного обновления Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты издания заметили жалобы пользователей ОС от Microsoft, опубликованные на форуме поддержки и Reddit. Некоторые владельцы лицензионных копий, по их словам, столкнулись с многочисленными проблемами. Геймеры рассказали об испорченном впечатлении об играх — при их запуске часто происходят вылеты и сбои, графика зависает, снижается частота обновления кадров.

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В некоторых случаях возможно появление системных ошибок и «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). В частности, один из посетителей Reddit заметил, что на его ПК произошел сбой, система оповестила об отсутствии драйверов. «Я позволил Windows провести восстановление системы, а затем получил два „синих экрана смерти“», — рассказал пользователь ОС. По его словам, проблемы исчезли лишь после удаления актуального апдейта.

Журналисты заметили, что сбои связывают с рядом обновлений — KB5001330, KB5001337 (для версий 1930 и 1909) и KB5000842. Microsoft пока не отреагировала на сбои, однако пользователи Windows стали получать поддержку от производителей оборудования для ПК. В частности, на форуме поддержки Nvidia падение производительности и проблемы в играх связали с апдейтом KB5000842.

В конце марта пользователи операционной системы от Microsoft пожаловались на апдейт KB5001649. Вопреки ожидания специалистов — обновление должно было исправить многочисленные ошибки — апдейт стал причиной новых поломок. В Microsoft приняли решение приостановить развертывание обновления.