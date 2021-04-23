На компьютерах ускорят загрузку игр

В Windows появится функция ускоренной загрузки игр. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты ссылаются на представителей Microsoft, которые рассказали, что на компьютерах Windows появится функция DirectStorage. Данная опция, изначально созданная для приставок серии Xbox Series X/S, предназначена для ускорения передачи данных с SSD-накопителей. При этом ранее было известно, что DirectStorage работает только с PCIe 4.0 NVMe, однако в Microsoft решили активировать поддержку PCIe 3.0 NVMe.

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Активная опция позволяет оптимизировать связь между твердотельным накопителем и графическим процессором. В этом случае повысится производительность и скорость игр. С дисками SATA DirectStorage не работает, так как данный интерфейс является слишком медленным.

Специалисты объяснили, что видеокарта и накопитель обрабатывают каждый запрос ввода-вывода последовательно. Благодаря новой технологии пакеты будут обрабатываться параллельно. Также в материале уточняется, что с DirectStorage игры будут отображаться на экране монитора более плавно.

О том, когда новая функция будет доступна на компьютерах Windows, не сообщается. Эксперты рассказали, что обеспечить поддержку технологии на Xbox проще, так как приставка работает с подобранными компонентами. В случае ПК, когда существует огромное количество конфигураций SSD-накопителей и видеокарт, возможны трудности.

Ранее журналисты рассказали, что серия актуальных обновлений для ОС от Microsoft привела к поломкам компьютеров. В частности, на ПК перестали корректно запускаться игры — появились сбои и вылеты.