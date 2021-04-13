Названы лучшие конфигурации ПК для игр

Комплект из процессора Intel и видеокарты Nvidia, оцененный примерно в 89 тысяч рублей, назвали самым производительным в тестах современных игр. Об этом сообщает издание Overclockers.

Специалисты портала протестировали наиболее успешные конфигурации процессоров и видеокарт с учетом стоимости комплектующих. На игровых станциях запускали популярные тайтлы с высокими настройками и в разрешении 1920х1080 пикселей. В число запускаемых игр вошли Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion. Компоненты для игрового компьютера проверяли в двух режимах — номинальном и с разгоном.

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Независимо от режима работы сразу четыре комплекта показали лучший результат и разделили первое место в рейтинге: процессор Intel Core i5-10600KF и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super, Intel Core i5-9600KF и Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Ryzen 5 3600 и Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Ryzen 5 3500X и Nvidia GeForce RTX 2070 Super. В частности, выяснилось, что первый игровой комплект с учетом стоимости остального оборудования обойдется геймеру примерно в 89 тысяч рублей.

Также специалисты выяснили, какая конфигурация оборудования является наиболее предпочтительной по соотношению цена/производительность. В топ-3 вошли наборы из процессора Intel Core i5-10600KF и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 Super, AMD Ryzen 5 3600 и Nvidia GeForce RTX 2070, AMD Ryzen 5 3500X и Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Выбранные авторами комплекты вместе с другим оборудованием — материнская плата, оперативная память и прочее — были оценены в 89, 87 и 87 тысяч рублей соответственно.

Весной 2020 года Microsoft назвала наиболее подходящий для новой версии Windows компьютер. По словам инженеров корпорации, оптимальный ПК должен иметь процессор Intel 10-го поколения, включая модель Intel Core i3, i5, i7, i9, i10, или чипы AMD седьмого поколения, или процессоры Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.