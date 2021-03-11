Раскрыты сроки выхода PlayStation 5 Slim

Новая версия PlayStation 5 выйдет не раньше 2023 года. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на собственные источники.

Знакомый с планами компании инсайдер заявил, что Sony намерена в будущем выпустить упрощенную версию приставки нового поколения. Консоль получит название PlayStation 5 Slim, будет отличаться уменьшенными по сравнению с оригиналом габаритами, вероятно, сниженной производительностью и более доступной ценой.

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Судя по раскрытым данным, производство PS5 Slim стартует в 2023 году. К этому времени корпорация планирует подготовить для приставки произведенный по пятинанометровому техпроцессу чип, который Sony поставит компания TSMC. По слухам, Sony и тайваньский производитель полупроводниковых изделий уже подписали соглашение о сотрудничестве. При этом сроки выхода консоли могут быть сдвинуты.

Источники подчеркнули, что одной из главных особенностей нового устройства окажутся уменьшенные габариты. Это связано с тем, что многие обладатели PlayStation 5 жалуются на большие размеры приставки, из-за чего возникают проблемы с ее расположением в квартире.

Sony и ранее выпускала различные версии своих флагманских игровых приставок. Например, в 2016 году — спустя три года после релиза PS4 — компания представила PlayStation 4 Slim и 4 Pro. В 2009 году корпорация анонсировала PlayStation 3 Slim — спустя также три года после выхода PS3.

В конце февраля инсайдеры заявили, что японская корпорация собирается перевыпустить легендарную приставку PlayStation Portable. PSP будет поддерживать работу в сетях 5G и ориентирована на облачный гейминг. Новое устройство может конкурировать с популярной на рынке портативных консолей приставкой Nintendo Switch.