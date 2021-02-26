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Sony перевыпустит легендарную PSP

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Изображение: Sony

Sony планирует выпустить новую версию приставки PlayStation Portable (PSP). Об этом сообщает издание T3.

Источники сообщают, что корпорация заинтересована снова выйти на рынок портативных приставок, перевыпустив легендарную в геймерских кругах PlayStation Portable. Топ-менеджеры Sony полагают, что компания могла бы конкурировать в этом сегменте рынка с Nintendo, основной продукт которой — гибридная консоль Switch — остается востребованной глобально даже после выхода приставок нового поколения конкурентов.

Предположительно приставку назовут PSP 5G, так как она будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Консоль будет ориентирована на облачный гейминг, когда картинка и прочие данные из игры транслируются с определенного удаленного сервера. Как ожидается, поддержка 5G обеспечит высокую скорость передачи данных и низкую задержку, что особенно критично при стриминге игр.

Благодаря ориентации на облачный гейминг, компании не придется оснащать консоль передовыми комплектующими. В этом случае Sony может сэкономить на компонентах. Также нет необходимости для производства картриджей и физических копий игр, так как весь медиаконтент будет транслироваться через сеть.

Инсайдеры полагают, что библиотека новой PSP будет состоять из ретро-игр и ремастеров. Также консоль будет способна запускать ААА-тайтлы из PlayStation 4 и 5. Ожидается, что приставку подключат к подписке PlayStation Now.

Журналисты отметили, что сроки выхода подобной консоли не раскрываются. Однако японская компания имеет серьезные планы на PSP. Топ-менеджеров Sony не смущает тот факт, что предыдущая портативная приставка — PS Vita — провалилась в продаже.

PlayStation Portable — портативная игровая консоль, имеющая встроенный 4,3-дюймовый дисплей, контроллеры и поддержку оптического накопителя Universal Media Disc (UMD). Приставка была выпущена 12 декабря 2004 года.

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