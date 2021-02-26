Sony перевыпустит легендарную PSP

Sony планирует выпустить новую версию приставки PlayStation Portable (PSP). Об этом сообщает издание T3.

Источники сообщают, что корпорация заинтересована снова выйти на рынок портативных приставок, перевыпустив легендарную в геймерских кругах PlayStation Portable. Топ-менеджеры Sony полагают, что компания могла бы конкурировать в этом сегменте рынка с Nintendo, основной продукт которой — гибридная консоль Switch — остается востребованной глобально даже после выхода приставок нового поколения конкурентов.

Предположительно приставку назовут PSP 5G, так как она будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Консоль будет ориентирована на облачный гейминг, когда картинка и прочие данные из игры транслируются с определенного удаленного сервера. Как ожидается, поддержка 5G обеспечит высокую скорость передачи данных и низкую задержку, что особенно критично при стриминге игр.

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Благодаря ориентации на облачный гейминг, компании не придется оснащать консоль передовыми комплектующими. В этом случае Sony может сэкономить на компонентах. Также нет необходимости для производства картриджей и физических копий игр, так как весь медиаконтент будет транслироваться через сеть.

Инсайдеры полагают, что библиотека новой PSP будет состоять из ретро-игр и ремастеров. Также консоль будет способна запускать ААА-тайтлы из PlayStation 4 и 5. Ожидается, что приставку подключат к подписке PlayStation Now.

Журналисты отметили, что сроки выхода подобной консоли не раскрываются. Однако японская компания имеет серьезные планы на PSP. Топ-менеджеров Sony не смущает тот факт, что предыдущая портативная приставка — PS Vita — провалилась в продаже.

PlayStation Portable — портативная игровая консоль, имеющая встроенный 4,3-дюймовый дисплей, контроллеры и поддержку оптического накопителя Universal Media Disc (UMD). Приставка была выпущена 12 декабря 2004 года.