Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье

Голливудская актриса и фотомодель Блейк Лайвли появилась на премьере фильма «Главный герой» в Нью-Йорке в откровенном наряде и озадачила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

33-летняя знаменитость вышла в свет вместе со своим мужем, канадским актером Райаном Рейнольдсом. Папарацци запечатлели ее в блестящем розовом платье в пол бренда Prabal Gurung. Наряд оформлен вырезом, который частично оголяет грудь, талию и спину Лайвли. Рейнольдс, в свою очередь, предстал на ковровой дорожке в бежевом брючном костюме и черно-белой клетчатой рубашке.

Фото: Theo Wargo / Getty Images for Disney

Читатели издания принялись обсуждать неудачный, по их мнению, образ актрисы. «Худшее платье, которое она когда-либо надевала. Оно выглядит неудобно», «Блейк красивая, но платье ужасное. Плохой выбор», «Обычно она выглядит очень элегантно, но этот наряд просто нелепый», «Боже, это платье дешевое и противное, она в нем выглядит жутко», «Она великолепна, но платье выглядит как костюм для соревнований по бальным танцам», «Они с мужем будто одевались для разных мероприятий», — высказывались комментаторы.

В мае 35-летняя актриса Меган Фокс вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была пристыжена в сети. Она появилась на музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным, рэпером и певцом Machine Gun Kelly. Фокс выбрала для мероприятия черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами и юбкой из полупрозрачного материала.