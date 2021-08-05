Китайский алкоголь испугался репрессий

Акции китайских компаний, производящих алкоголь и электронные сигареты, упали на фоне репрессий со стороны государства. Об этом пишет The Guardian.

Китайские компании, производящие спиртные напитки и электронные сигареты, стали очередной жертвой на рынке в ходе борьбы Пекина с «порочными индустриями». Акции табачной компании Huabao International Holdings упали более чем на 11 процентов, а производителя упаковки для сигарет Shenzhen Jinjia — почти на пять процентов.

Причиной стали новости от государственных СМИ о незаконной продаже сигарет подросткам. Инвесторы опасаются, что государственные репрессии затронут не только цифровые, но и нетехнологические компании. Волнения спровоцировали глобальную распродажу акций на один триллион долларов в прошлом месяце.

После сообщений государственных СМИ о влиянии алкоголя на развитие рака, акции производителя спиртных напитков Kweichow Moutai, самой дорогой китайской нетехнологической компании, подешевели на полтора процента, а ее конкурента Wuliangye Yibin – на 3,1 процента.

Ранее акции китайской компании Tencent резко упали после того, как государственные СМИ назвали ее видеоигры опиумом для народа. Основатель компании Ма Хуатэн потерял 14 миллиардов долларов, несмотря на его сравнительно лояльное отношение к действующей партии. Репрессивные меры государства также затронули Alibaba.