Художественный музей начнет проводить экскурсии по старому Барнаулу

Государственный художественный музей Алтайского края вновь начнет проводить пешеходные экскурсии «Архитектурные стили Барнаула». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Жителям и гостям краевой столицы предлагается пройтись по улочкам старого города, проникнуться атмосферой прошлого и по-новому взглянуть на привычный облик улиц. В роли экскурсовода будет выступать научный сотрудник научно-просветительского отдела музея Юлия Манякина, она расскажет об архитектурных стилях Барнаула и подробнее ознакомит желающих с историческим прошлым зданий.

Маршрут экскурсии стартует от Демидовской площади, проходит через улицу Ползунова, «Центральный» парк, улицу Льва Толстого, и завершается возле здания Художественного музея, который сейчас временно переехал в исторический особняк на улице Максима Горького. По времени прогулка с эскурсоводом занимает 1 час 20 минут.

Ранее сообщалось, что в историческом здании на площади Минина в Нижнем Новгороде, где сейчас располагается хоровое училище, проведут масштабную реконструкцию. Там восстановят старинную лепнину, поменяют коммуникации, а также отреставрируют камерный зал, в котором учатся студенты.