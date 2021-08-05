Россиянам назвали главную причину отказа в приеме на работу

Самой частой причиной отказа в приеме на работу в прошедшем полугодии стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии — на нее приходится почти треть всех отказов. К таким выводам пришли аналитики рекрутиноговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix, сообщает РИА Новости.

В топ-10 причин также вошли отказы по дискриминационным причинам — из-за возраста, пола или национальности. Также достаточно распространенными являются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации — на них приходится каждый пятый отказ — а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (каждая шестая причина).

Чуть менее распространенными причинами оказались гостинг (ситуация, когда соискатель не выходит на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя).

Отмечается, что чаще всего контроффер принимают IT-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих профессий.

Ранее сервис Работа.ру назвал самую высокооплачиваемую работу этого месяца на удаленке в России. Больше всего, по данным исследования, готовы платить разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Работодатели предлагают таким сотрудникам 300 тысяч рублей. От кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter.