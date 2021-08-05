Стали известны причины смерти бывшего премьер-министра Украины Марчука

Причиной смерти бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука стала острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная перенесенной коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из сообщения на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

О смерти Марчука сообщила его супруга Лариса Ившина 5 августа. Политик скончался в возрасте 80 лет.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в Кировоградской области. В 1990 году он стал первым замруководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Украинской ССР, затем с ноября 1991-го по июль 1994-го возглавлял СБУ, а с июня 1995-го по май 1996-го был премьер-министром Украины.

В ноябре 1999 года указом президента Леонида Кучмы Марчук был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. С июня 2003-го по сентябрь 2004-го был министром обороны. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и Евросоюзом в сфере безопасности.

В 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он пробыл на этой должности до мая 2019-го.