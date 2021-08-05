«МБХ Медиа» объявило о прекращении работы

Представители «МБХ Медиа» объявили о прекращении работы издания вскоре после того, как Роскомнадзор заблокировал их сайт на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

4 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», связанных с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Позже в ведомстве раскрыли причину блокировки сайтов. Как следует из данных реестра Роскомнадзора, доступ к сайтам изданий ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вскоре Ходорковский резко отреагировал на новости об ограничении доступа к ресурсам. «Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете», — заявил он.

Утром 5 августа издание «Открытые медиа» объявило о закрытии. Редакция вместе с инвестором приняла решение о прекращении работы из-за слишком высоких рисков для сотрудников проекта. В обращении отмечается, что «Открытые медиа» никогда не работали с «нежелательными структурами».