«Открытые медиа» объявил о закрытии после блокировки Роскомнадзором

Проект «Открытые медиа» объявил о прекращении работы с 5 августа после блокировки сайта Роскомнадзором. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Редакция вместе с инвестором приняла решение остановить работу из-за слишком высоких рисков для сотрудников проекта.

«Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект «Открытые медиа» был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press — мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского», — говорится в заявлении.

Ранее в среду, 4 августа, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Как сообщала редакция «Открытых медиа», вечером 4 августа ей пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, доступ к ресурсам «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России».