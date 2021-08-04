Роскомнадзор раскрыл причину блокировки сайтов «Открытых медиа» и «МБХ Медиа»

Роскомнадзор раскрыл причину блокировки сайтов изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». Как следует из данных сервиса Роскомнадзора, доступ к сайтам изданий ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Уточняется, что решение об ограничении доступа было принято Генпрокуратурой во вторник, 3 августа.

Соответствующая статья ФЗ регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к «массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, доступ к ресурсам «Открытых медиа» заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России». По словам источника, речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia («Открытая Россия») ( деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ).

Отмечается, что Роскомнадзор также заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки».

Ранее в среду, 4 августа, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Как сообщала редакция «Открытых медиа», вечером 4 августа ей пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию.