Раскрыт процент заразившихся «дельта»-штаммом в России

На «дельта»-штамм коронавируса, который пришел из Индии, в России приходится порядка 68 процентов заражений. Такие данные раскрыли на сайте Роспотребнадзора.

«В июле штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70 процентов всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас около 68 процентов случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше», — говорится в сообщении.

Также этот штамм заразнее в 2-2,5 раза предыдущих вариантов. Если раньше носитель инфекции мог заразить одного-двух человек до момента выявления заболевания, то сейчас это число доходит до пяти-шести человек.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что течение болезни при «дельта»-штамме отличается стремительностью и чаще бывает более тяжелым, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. По их информации, самая уязвимая категория населения — это молодые люди от 14 до 29 лет.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период заболевания коронавирусной инфекцией в среднем длится 18-19 дней. При этом вирус будет выделяться только 11 дней, а период восстановления может занять до нескольких месяцев.

