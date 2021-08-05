Водители пробили брешь в бюджете Uber

Американская компания Uber потратила слишком много денег на то, чтобы привлечь водителей такси. На закрытии торгов в среду, 4 августа, акции компании подешевели на 2,29 процента — до 41,81 доллара за штуку. Убыток составил 509 миллионов долларов во втором квартале по сравнению со 150 миллионами в первом. Аналитики в среднем ожидали убытков в размере 324,5 миллионов долларов. В то же время общая выручка составила 3,9 миллиарда, что превзошло оценку аналитиков в 3,75 миллиарда. Об этом сообщает Reuters.

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Инвесторы продали акции, несмотря на заверения руководства Uber в том, что компания добьется резкого роста прибыльности и сократит убытки до 100 миллионов долларов в третьем квартале. Вновь введенные коронавирусные ограничения в Нью-Йорке и других крупных городах, по словам компании, этому помешать не должны.

При этом количество заказов такси во втором квартале достигло рекордного уровня, почти 22 миллиардов, а количество водителей и работников службы доставки еды Uber Eats, по словам компании, увеличилось почти на 420 тысяч с февраля по июль. Время подачи машины в крупных городах США за это время также сократилось. Но инвесторы обеспокоены нехваткой водителей по мере роста спроса. Эти опасения подтвердила компания Lyft, которая является конкурентом Uber.

Затраты и расходы Uber во втором квартале подскочили более чем на 57 процентов. Компания потратила 250 миллионов долларов на то, чтобы привлечь водителей такси. При Uber Eats, которая как раз принесла основную прибыль за время пандемии, сократила убытки, а заказы увеличились более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.