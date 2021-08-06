Самоубийство сестер-близнецов привело к изменениям в полиции Великобритании

Сестры-близнецы Сэм и Крис Гулд (Sam and Chris Gould) из города Фулборн в Великобритании покончили с собой после закрытия дела о сексуальном насилии в отношении них. Об этом сообщает BBC News.

В мае 2016 года Крис заявила полиции графства Хэмпшир, что она и ее сестра подвергались сексуальному насилию, когда им было пять лет. Девушка также назвала имя предполагаемого преступника. Правоохранительные органы начали расследовать это дело, однако жертвы отказались предоставлять необходимые доказательства. Их мать заявила, что дочери боролись с психическими заболеваниями, которые были спровоцированы изнасилованием. В итоге полиция закрыла дело, так и не допросив подозреваемого.

Два года спустя девушки покончили с собой. По словам их матери, они решились на самоубийство, так как чувствовали себя «обесцененными и уязвимыми» из-за того, что полиция не довела расследование до конца. Этот инцидент привел к ряду изменений в подходе к таким делам со стороны правоохранителей. В частности, полицейских обязали учитывать психологические особенности потерпевших и предоставлять им возможность впоследствии изменить решение в случае отказа от дачи показаний.

4 августа сообщалось, что сотни людей вышли на акции протеста в столице Индии из-за жестокого изнасилования, убийства и принудительной кремации девятилетней девочки. Они обратились к властям с призывом решить проблему с безопасностью в стране и принять необходимые меры для защиты женской части населения.