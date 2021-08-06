Членов студенческого братства обвинили в убийстве чернокожего в Бельгии

Полиция Бельгии обвинила 18 членов университетского братства в убийстве чернокожего студента в ходе обряда посвящения. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в университете Левена. Жертвой оказался 20-летний Санда Диа (Sanda Dia), который приехал из Западной Африки. По данным следствия, группа молодых людей фламандского происхождения подвергла его жестоким испытаниям в рамках обряда инициации в студенческое братство. Его заставляли пить большое количество алкоголя и рыбьего жира, а также часами стоять в холодной воде. Когда студенту стало плохо, члены братства отвезли его в больницу, где он скончался от переохлаждения и отказа работы некоторых органов.

Дело передали в уголовный суд. Против причастных молодых людей выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве, применении вредных веществ, унижении человеческого достоинства и преступной халатности. Обвиняемым грозит по несколько лет лишения свободы.

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