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Членов студенческого братства обвинили в убийстве чернокожего в Бельгии

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Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция Бельгии обвинила 18 членов университетского братства в убийстве чернокожего студента в ходе обряда посвящения. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в университете Левена. Жертвой оказался 20-летний Санда Диа (Sanda Dia), который приехал из Западной Африки. По данным следствия, группа молодых людей фламандского происхождения подвергла его жестоким испытаниям в рамках обряда инициации в студенческое братство. Его заставляли пить большое количество алкоголя и рыбьего жира, а также часами стоять в холодной воде. Когда студенту стало плохо, члены братства отвезли его в больницу, где он скончался от переохлаждения и отказа работы некоторых органов.

Дело передали в уголовный суд. Против причастных молодых людей выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве, применении вредных веществ, унижении человеческого достоинства и преступной халатности. Обвиняемым грозит по несколько лет лишения свободы.

5 августа сообщалось, что в Гонконге мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство отца. По данным следствия, 29-летний преступник попросил у отца крупную сумму денег, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам. После того как 65-летний отец ему в деньгах отказал, мужчина убил его с помощью кухонного ножа.

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