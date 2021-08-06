IPhone и Samsung сместили с вершины

Xiaomi впервые стал брендом номер один среди смартфонов, сместив с вершины традиционных лидеров — IPhone и Samsung, следует из отчета компании Counterpoint.

В июне 2021 года Xiaomi увеличил продажи на 26 процентов, став самым быстрорастущим брендом. Месячная доля компании в мировых продажах смартфонов составила 17,1 процента против 15,7 процента у Samsung и 14,3 процента у Apple.

Поставки смартфонов Xiaomi выросли на 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 50 миллионов во втором квартале. Этому скачку поспособствовал высокий спрос одновременно на модели среднего и премиум класса. Такое сочетание устройств позволило Xiaomi достичь самого высокого уровня выручки от смартфонов во втором квартале 2021 года.

Бренд подвинул Huawei, объем продаж которой замедлился из-за санкций США, и занял ее место на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки. Росту Xiaomi также помогли проблемы с июньскими поставками Samsung — ее главные заводы расположены во Вьетнаме, где сейчас бушует новая волна коронавируса.

Объем продаж Samsung во втором квартале упал на 24 процента по сравнению с предыдущим и составил 59,7 миллионов единиц техники. Однако, по мнению аналитиков из Counterpoint, компания вернет позиции с улучшением эпидемиологической обстановки. Поставки Apple упали на 18 процентов, их объем составил 48,9 миллионов.