Смертельно ядовитая змея залезла на ногу идущего по улице старика

Смертельно ядовитая змея в Индии залезла на ногу пожилого мужчины, когда тот шел по улице. На видео с рептилией обратило внимание издание Bol News.

На записи видно, как змея обвилась вокруг ног старика. Мужчина не запаниковал и попытался сдавить руками голову змеи, но рептилия еще сильнее сжала его ноги.

Прохожий помог мужчине снять змею. Пожилой мужчина попытался свернуть рептилии шею, но ему это не удалось. Тогда он бросил змею на землю и начал бить ее палкой, пока она не перестала двигаться.

Ранее сообщалось, что в Кении водителя укусила черная мамба, которую сбросил пролетавший мимо орел. Пострадавшего успели спасти.