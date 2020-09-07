Годовалый ребенок засунул в рот детеныша смертельно ядовитой змеи и выжил

Годовалый ребенок из индийской деревни Бхолапур, штат Пенджаб, случайно засунул в рот детеныша смертельно ядовитого индийского крайта. Об этом сообщает издание Sify.

Вечером в субботу, 5 сентября, годовалый Девендра (Devendra) играл во дворе своего дома. Мать мальчика, Сомвати (Somwati), увидела у ребенка во рту какой-то предмет и вытащила его. Она была шокирована, когда поняла, что это недавно вылупившийся детеныш смертельно ядовитой змеи — индийского крайта. Змееныш погиб.

Девендру сразу отвезли в больницу, где ему вкололи противоядие. Отец мальчика, фермер Дхарампал (Dharampal), привез в больницу мертвого змееныша длиной 15 сантиметров.

Ребенок находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Благодаря своевременному получению медпомощи сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Индийский крайт, также известный как голубой бунгарус, лидирует по частоте укусов людей среди змей Индии.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме пятеро детей попали на видео, когда попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. В это время еще два малолетних мальчика наблюдали за процессом, ожидая своей очереди.