Казахстан пригрозил оставить Европу без своей нефти

Если Евросоюз введет углеродный налог, то Казахстан переориентирует поставки своей нефти в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра энергетики страны Жумабай Карагаев, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время экспорт республики большей частью ориентирован на Европу. Но если угроза дополнительных сборов реализуется, то регион останется без нефти из Казахстана.

В то же время Карагаев признал, что работать над большей экологичностью добычи и транспортировки нефти необходимо. Благодаря современным технологиям следует оказывать как можно меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР) Еврокомиссия опубликовала 14 июля. В нем, в частности, говорится о введении сбора на импорт товаров с высоким углеродным следом в период 2023-2026 годов.

По оценкам The Boston Consulting Group (BCG), российским компаниям новый налог будет обходиться в 1,8-3,4 миллиарда долларов к 2026 году. До 2030-го он может возрасти до 3,5-6,5 миллиарда, в зависимости от того, какие категории товаров в него попадут.

Специалисты не исключают, что при коррекции механизма выплаты через десять лет они достигнут 12 миллиардов долларов. Впрочем, в текущей редакции законопроекта нет части углеродоемких областей, что сокращает размер потенциального сбора.