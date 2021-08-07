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Математик назвал сроки изучения США данных о вирусах из лаборатории Уханя

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Изучение американскими разведслужбами базы данных из уханьской лаборатории может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ «Высшая школа экономики» Фуад Алескеров.

Алескеров рассказал, что скорость изучения базы данных будет зависеть от того, есть ли у американцев понимание, что именно они в ней ищут. Кроме того, сроки будут обусловлены тем, располагают ли спецслужбы достаточным числом ученых, которые могли бы заняться этим вопросом.

«Если кадров у них достаточно и они знают, что искать, то тогда это, наверное, не очень долго. Во всяком случае, за несколько месяцев можно сделать. Не несколько дней, конечно», — отметил математик. В противном случае изучение базы данных может стать крайне сложной работой, которая займет вплоть до нескольких лет и потребует «немыслимых ресурсов».

Алескеров подчеркнул, что даже если США удастся обнаружить какие-то совпадения между COVID-19 и генетическими данными из уханьской лаборатории, то это не обязательно будет свидетельствовать об утечке вируса из лаборатории. По его словам, доказать эту версию лишь при помощи базы данных невозможно. «Сказать, что это именно так произошло, — это гадание на чашках. Все-таки наука требует более четких утверждений», — подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что разведывательным службам США удалось получить генетические данные о вирусах, которые изучали в уханьской лаборатории. Издание не располагает информацией о том, когда и как американская разведка получила доступ к данным. Однако журналисты допускают, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

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