Китаист заявил о превращении изучения COVID-19 в борьбу разведок

Изучение происхождения COVID-19 может превратиться борьбу разведок и арену для пропагандистского противоборства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Специалист пояснил, что в китайской повестке дня доминируют призывы к США обнародовать всю информацию об американской военной лаборатории Форт-Детрик, которая, по мнению Пекина, может быть также причастна к возникновению коронавируса. Поэтому в ответ на публикации США о сведениях, обнаруженных в базе данных уханьской лаборатории, которую получили американские спецслужбы, Китай может опубликовать «сенсационную секретную информацию» о Форт-Детрике.

Иными словами, изменится представление о том, что именно означает поиск информации о коронавирусе. «С американской точки зрения — это обнародование всех данных о Китае, о китайских исследовательских программах. С китайской точки зрения — это обнародование всех данных об американских программах», — отметил эксперт-китаист.

При этом стороны будут одинаково упрекать друг друга во лжи. В конечном итоге это может негативно сказаться на международном сотрудничестве между учеными, призванном пролить свет на происхождение COVID-19. «На самом деле, это будет очень плохо для всех, потому что это будет означать полную неспособность мирового сообщества координировать практические усилия по борьбе с пандемией», — сказал Ломанов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что разведывательным службам США удалось получить генетические данные о вирусах, которые изучали в уханьской лаборатории. Издание не располагает информацией о том, когда и как американская разведка получила доступ к данным. Однако журналисты допускают, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

