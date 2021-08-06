В России отреагировали на получение США данных о вирусах лаборатории Уханя

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отреагировал на сообщение о том, что разведка США получила генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это частью специальной кампании по противодействию Китаю.

Разведывательные службы США сообщили о получении генетических данных о вирусах, которые изучали в уханьской лаборатории. Телеканал CNN, который рассказал об этом, отметил, что не располагает точной информацией о том, когда и как американская разведка получила доступ к данным. Однако журналисты допускают, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Теперь США владеют данными о 22 тысячах вирусов, изучавшихся в китайской лаборатории, отмечает CNN. Массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Эта работа осуществляется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США.

Процесс анализа данных затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американские спецслужбы должны найти знающих китайский специалистов, а также убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

Джабаров: Не надо валить с больной головы на здоровую

Владимир Джабаров сказал, что нынешние заявления США в адрес Китая похожи на те, что американцы делали в отношении России. «Это мне очень напоминает попытки обвинить Россию во влияние и вмешательство в американские выборы. Помните сколько было нападок? Ни одного доказательства начиная с 2016 года, когда они впервые об этом заявили, так и не было предъявлено», — пояснил политик.

Он отметил, что точных данных Штаты не предоставили, однако пытаются уверить мировую общественность в сенсационности своего расследования. «Не надо валить с больной головы на здоровую. Если нет точных, проверенных данных, не надо в общем-то огульно обвинять Китай в том, что, я уверен, он не совершал. Я думаю, что это специальная кампания, которая вписывается в противостояние Штатов и Китая. Это недостойный ход, который, к сожалению, все чаще используется западными политиками», — подчеркнул сенатор.

Он заявил, что такое отношение Вашингтона к Пекину связано с тем, что последний обгоняет США по широкому кругу вопросов. «Возьмем даже то, что сейчас происходит на Олимпиаде в Токио. Китай вырвался вперед и явно будет победителем в общекомандном медальном зачете. Темпы роста Китая несравнимо выше американских, Китай относительно легко прошел пандемию, одним из первых принял и провел все профилактические меры, разработал вакцину и привил большую часть населения. Экономика Китая развивается очень здорово, и, я думаю, американцы пытаются любыми способами сдержать и настроить против него весь мир. А повод очень удобный для них, потому что это всеобщая беда. Ну и как тут не назвать китайцев виноватыми?» — добавил политик.

Джабаров также отметил, что американцам очень хочется очернить Китай. Однако, по его словам, США почему-то забывают, сколько биологических лабораторий они сами поддерживают по всему миру. «В том числе в соседней с нами Грузии», — поделился сенатор.

2 августа члены Республиканской партии США из Палаты представителей предоставили доказательства утечки коронавируса из уханьской лаборатории. Текст был опубликован старшим республиканцем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Документ стал третьей частью расследования, посвященного происхождению коронавируса. Отчет был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Как полагают политики, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

В связи с этим американские конгрессмены призвали власти Штатов призвать Пекин к ответственности. В частности, Маккол потребовал наложить санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

Доклад об утечке коронавируса вызвал неоднозначные реакции. Так, некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. В это же время другие эксперты полагают, что еще рано делать однозначные выводы о происхождении COVID-19.