Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию

В СССР на основе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» был создан комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), который до сих пор используется Россией, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Его особенность в том, что если в результате нападения Россия лишится политического руководства, то в дело вступит искусственный интеллект. Он самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара», — описывает работу «Периметра» автор.

По его словам, «те же "Тополя" автоматически взлетят на Дальнем Востоке и европейской части страны и, проходя над российской территорией, дадут сигнал на пуск уцелевших после удара противника ракет».

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Обозреватель отметил, что «в прошлом году схожий сценарий отработали в ходе проверки управления стратегическими ядерными силами».

В декабре 2020 года журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота России, выглядит как «превью конца цивилизации».

В ноябре 2018 года бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин сказал, что «Периметр» при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет. «Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — заявил военный аналитик и политолог.