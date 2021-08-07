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В Чикаго сбросили в реку 70 тысяч резиновых уток

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Фото: Joel Lerner / Global Look Press

В Чикаго прошел благотворительный заплыв, в ходе которого в реку сбросили несколько десятков тысяч резиновых уток. Об этом сообщает газета Chicago Sun-Times.

Акция была организована некоммерческой благотворительной организацией Special Olympics Illinois, которая проводит соревнования для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Принять участие в дерби мог любой желающий —для этого нужно было приобрести утку за пять долларов. Сброшенные с моста игрушки доплыли до финишной черты через пластиковый туннель с помощью береговой охраны.

По словам координатора мероприятия Александра Макмиллана, в общей сложности было продано 70 тысяч уток и собрано свыше 310 тысяч долларов. Данные средства направят на благотворительность.

Владельцы самых скоростных уток получили призы. Победителю достался автомобиль Chevrolet Trailblazer 2021 года выпуска. Занявшие второе и третье место получили поездку в Мексику по системе «все включено» и две тысячи долларов соответственно.

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