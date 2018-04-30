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Огромная надувная утка сорвалась с привязи и покатилась по улице

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Видео: Marc R. Wallace / Twitter

В американском городе Де-Мойн, штат Айова, сорвалась с привязи и укатилась огромная надувная утка в солнцезащитных очках. Об этом сообщает издание Des Moin Register.

Резиновую птицу, установленную возле рекламного агентства, опрокинул порыв ветра. Она выехала на проезжую часть и медленно покатилась по улице среди автомобилей. Таким образом ей удалось преодолеть около двух кварталов.

Утка служила рекламой благотворительного мероприятия, которое готовит организация YESS, занимающаяся оказанием помощи нуждающимся детям. 5 мая она планирует провести гонки 37 тысяч резиновых уточек и привлечь пожертвования на сумму 250 тысяч долларов.

Надувную утку отыскали и водрузили на законное место. «Рад сообщить, что утка вернулась в гнездо. Ей ничего не угрожает, она цела и невредима», — сказал глава YESS Стивен Квирк (Stephen Quirk). Он объяснил происшествие ветреной погодой.

В 2016 году сообщалось о гонках резиновых уточек, которые прошли в английской деревне Бибери. На первом этапе в воду выпустили 150 чучел подсадных уток, используемых в качестве приманки. Затем по течению отправили две тысячи желтых резиновых утят.

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