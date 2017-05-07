Новозеландские борцы за чистую воду наводнили реку эмодзи-какашками

Организация Action Station выпустила в новозеландскую реку Уаикато 50 надувных эмодзи-какашек в знак протеста против загрязнения водоемов. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Часть активистов скандировали лозунги с берега, другие прыгнули в воду и плавали по реке, держась за надувные эмодзи-какашки. Издание Stuff.co.nz отмечает, что как минимум одну из игрушек течение принесло в озеро Охакури.

Активистка Лаура О’Коннел-Рапира (Laura O'Connell-Rapira) считает, что принятие нового стандарта чистоты пресной воды приведет к распространению кишечной палочки. «Мы решили немного повеселиться с эмодзи, чтобы проиллюстрировать наши доводы, но в самой проблеме ничего веселого нет», — говорит она.

Акция была проведена перед встречей представителей Action Station с министрами страны, отвечающими за окружающую среду, климат и охрану природы.

Организация выставила надувные эмодзи-какашки на продажу в интернете и пообещала повторить протест в гавани новозеландской столицы Веллингтон.

В декабре сообщалось, что в английской деревне Бибери в реку выпустили две тысячи резиновых уточек.