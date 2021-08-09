Россия «потеряла контроль» над Чечней на украинских картах

Чеченская республика стала отображаться в украиноязычных картах Apple Maps как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская республика Ичкерия, запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Потерю контроля» над регионом заметили пользователи мобильных устройств на операционной системе iOS при переключении с русского на украинский язык. На картах республика отмечена как субъект, входящий в состав Российской Федерации. При этом она носит название, полученное во время провозглашения «независимости» в 1991 году. Представители компании этот инцидент пока никак не прокомментировали.

Официально Чеченская республика Ичкерия была уничтожена в 2000 году в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа, которую называют Второй чеченской войной. Ликвидация подполья и командиров движения продолжалась до начала 2020-х годов.

В конце июня стало известно, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного боевика, который в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии в Чечне в 2000 году. В ходе сражения были убиты 84 российских солдата и офицера, террористы потеряли в бою более 500 человек.