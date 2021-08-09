Обнаружен древнейший в мире монетный двор

Группа китайских археологов обнаружила в провинции Хэнань свидетельства древнейшего в мире производства монет — его возраст превышает 2600 лет. Свои находки ученые описали в журнале Antiquity.

Считается, что использовать монеты в качестве платежного средства начали на территориях современных Турции, Китая и Индии. Монеты уже использовались в Лидийском царстве. Древнейшие из них датируются 630 годом до нашей эры, а возраст древнейшего обнаруженного лидийского монетного двора составляет около 2500 лет. Находили монетные дворы аналогичного возраста и на территории Китая, однако датировать их можно лишь относительно, причем только по остаткам керамики.

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На раскопках литейной мастерской в основанном около 800 года до нашей эры городе Гуаньчжуань в центральном Китае исследователи из Чжэнчжоусского и Пекинского университетов обнаружили бронзовые лопатообразные монеты и глиняные литейные формы, в которых их изготовляли. В той же яме, в которой их нашли, были обнаружены также семена просо и угли от костров, на которых плавили металл. По ним методом радиоуглеродного датирования и определили возраст находок — он составил более 2600 лет. По оценкам исследователей, монетный двор начал заниматься чеканкой монет как минимум в 640 году до нашей эры, что делает его древнейшим в мире. Он продолжал свою деятельность как минимум до 550 года до нашей эры.

Исследователи предполагают, что производство в Гуаньчжуане начало свою деятельность не сразу с чеканки монет, а до этого на протяжении около 150 лет изготовляло орудия труда и оружие. До сих пор неясно, отмечают ученые, что заставило древних китайцев заняться производством монет: возможно, это облегчало товарообмен между торговцами или же собирание налогов государством.