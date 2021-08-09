После новой вспышки коронавируса протестировали всех жителей Уханя

Врачи китайского города Ухань, где в декабре 2019 года началась пандемия коронавируса, повторно проверили население на COVID-19, пишет РИА Новости.

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Решение о тестировании было принято после того, как в Ухани обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом. В воскресенье специалисты завершили проверку, которая длилась пять дней. Они практически полностью охватили население, тестирование прошли 11,28 миллиона человек. По словам заместителя секретаря правительства Уханя Ли Тао, в городе изучили данные всех, за исключением детей до шести лет и студентов, которые уехали на летние каникулы.

В субботу, 7 августа, власти Уханя сообщили о 37 зафиксированных случаях COVID-19. Кроме того, они выявили 42 бессимптомного носителя инфекции. Член Китайской академии наук Чэнь Сяопин отметил, что на этот раз вспышка коронавируса в Ухани не привела к широкому распространению вируса. Местное правительство указало, что тестирование проводили более 28 тысяч медицинских работников.

Благодаря строгим ограничительным мерам Китай смог быстро взять под контроль распространение COVID-19 в стране. На протяжении нескольких месяцев врачи не выявляли локальных случаев заражения. Коронавирус находили только у приезжающих из других стран граждан. Несмотря на это, 20 июля китайские власти объявили о вспышке вируса в Нанкине. Тогда в городе выявили случаи заражения среди сотрудников городского международного аэропорта Лукоу. Местные власти несколько раз проводили ПЦР-тестирование всего девятимиллионного населения.