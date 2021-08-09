Друзья решили посмотреть на последствия наводнения и чуть не утонули в лифте

В США друзья решили посмотреть на последствия паводка и чуть не утонули в лифте. Об этом сообщает LADbible.

Инцидент произошел в субботу, 7 августа, в городе Омаха, штат Небраска. Тони Луу (Tony Luu) был в своей квартире вместе с друзьями, когда на город обрушился сильный ливень. Молодые люди решили выйти на улицу и посмотреть, какой ущерб нанесла стихия.

Друзья вошли в лифт и поехали вниз. Когда они почти спустились до уровня первого этажа, внутрь кабины внезапно хлынула вода. «Она полилась из вентиляционных отверстий. Сначала я подумал, что она дойдет мне до лодыжек», — вспоминает Луу.

Вода все прибывала. Когда ее уровень поднялся до живота, молодые люди начали звонить в службу спасения, а также соседям. Один из них разжал двери лифта снаружи и компанию удалось освободить. В момент спасения вода в кабине была друзьям уже по горло. «Мы открыли дверь и начали выплывать из лифта. Раньше я думал, что такое бывает только в кино», — рассказывает Луу.

В итоге помощь врачей им не потребовалась. Позже выяснилось, что в другом лифте этого же здания люди попали в такую же ситуацию.

Сильные ливни и паводок обрушились на Омаху в субботу, 7 августа. Городская канализация не справилась с потоками воды, в результате чего были подтоплены многие здания. Больше 18 тысяч человек остались без электричества.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Сиань, провинция Шэньси, две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте в частном доме. Механизм подъемника сломался, и женщины застряли в кабине.