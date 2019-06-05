Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

asiaone.com

В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сломанном лифте и осталась жива. Записью с камеры видеонаблюдения поделился информационный портал AsiaOne.

Инцидент произошел 28 мая. На кадрах видно, как лифт с двумя детьми поднимается на 19-й этаж и из него выходит мальчик. Когда двери закрываются, система дает сбой — и дисплей перестает работать. Лифт быстро едет вниз, а девочка в панике хаотично нажимает на все кнопки.

В результате кабина остановилась на первом этаже, и ребенку удалось уцелеть. Китаянка расплакалась и получила психологическую травму, однако ее жизни ничто не угрожает.

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