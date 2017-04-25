Лифт с бригадой скорой помощи и пенсионеркой сорвался в Ульяновске

В Ульяновске проводится проверка после появившейся информации о падении лифта, в котором находилась бригада скорой помощи с пациенткой. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 25 апреля в многоэтажном доме в Засвияжском районе города во время движения сломался лифт. Кабина начала свободно падать, однако ее заклинило в шахте.

Как сообщает «Первый ульяновский портал», лифт сорвался на уровне шестого этажа, а остановился чуть ниже пятого. В результате ЧП никто не пострадал. Однако от стресса состояние 86-летней пациентки ухудшилось, она была госпитализирована в центральную клиническую медсанчасть в кардиологический стационар. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное

Обслуживающая дом компания «Волга-лифт» объяснила произошедшее перевесом. «Грузоподъемность лифта — 320 килограммов. Бабушка-пациентка — тучная, как выяснилось позже, весит почти 130 килограммов. Плюс фельдшеры. Поэтому произошел перевес. Сразу сработала система ограничения скорости и произошло механическое торможение», — рассказал директор компании Алексей Лазарев.

В настоящее время работа лифта возобновлена.

