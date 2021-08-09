Чечня заказала открытки и ручки с позолотой на 1,5 миллиона рублей

Власти Чечни объявили тендер на поставку подарочной и наградной продукции, цена контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте государственных закупок, на нее обратило внимание издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Заказчиком является управление по обеспечению деятельности парламента Чечни.

В техническом задании сказано, что исполнитель должен изготовить 650 дизайнерских поздравительных открыток с символикой на бумаге с перламутровым и металлизированным покрытием, 50 шариковых ручек с позолотой, 76 папок с символикой и 50 кожаных папок, а также 524 конверта с символикой Чечни.

Победителя конкурса определят 16 августа.

В ноябре 2020 года власти Чечни объявили электронный аукцион на поставку наград имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Согласно данным тендера, опубликованного на сайте государственных закупок, золотые медали должны быть украшены бриллиантами и рубинами.