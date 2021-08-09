Задержан предполагаемый убийца вора в законе Япончика

В Абхазии задержали Астамура Бутба, обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 10 марта в Сухуме четверо вооруженных мужчин, среди которых был Бутба, предполагаемый убийца Япончика, напали на сотрудников банка и похитили более миллиона рублей. Вступив в перестрелку с охранниками, они скрылись с места преступления, но вскоре были задержаны полицией.

Возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые арестованы.

Ранее суд приговорил Каху Газзаева, одного из фигурантов дела об убийстве Япончика, к 14 годам колонии. По версии следствия, 28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице 9 октября 2009 года.

Газзаева, Шаданию и Джанашию обвинили по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), а также части 3 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.