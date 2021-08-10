Спецназовец рассказал о выявленных за год до взрыва в Чернобыле недостатках

За год до аварии на Чернобыльской АЭС спецназом были выявлены недостатки, но информацию об этом не приняли во внимание. Об этом рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения спецназначения «Вымпел» КГБ СССР Валерий Попов, его цитирует РИА Новости.

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По словам бывшего спецназовца, «Вымпел», помимо прочих задач, тренировался проникать на стратегически важные объекты, в том числе атомные станции, проводя для этого учения на различных советских АЭС.

В 1985 году в ходе тренировок на Чернобыльской АЭС спецназ изучал техническую документацию станции и обследовал ее. Попов утверждает, что им удалось выявить слабые стороны АЭС, в том числе технические. «На основе отчетов об операции в инстанции была подана записка о слабых сторонах объекта. Но, к сожалению, она не была учтена, и произошел Чернобыль», — отмечает он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ, радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек.