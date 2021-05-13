Ученый оценил информацию о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Доктор технических наук Владимир Кузнецов прокомментировал появившуюся ранее информацию о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Его оценку приводит RT.

Специалист утверждает, что подобные процессы всегда происходили атомной электростанции. А те помещения, где обнаружили ядерное деление, являются самыми грязными после аварии.

«Все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия», — сказал ученый.

Он также сообщил, что в подаппаратных помещениях АЭС сейчас находятся 60 тонн расплава ядерного топлива, а в совокупности во всем реакторе РБМК — 190 тонн. Они продолжают распадаться, но для этого на объекте и построены два саркофага и датчики, контролирующие процессы.

Ранее украинское предприятие «Чернобыльская атомная электростанция» (ЧАЭС) опровергло информацию об угрозе аварии из-за возобновления самоподдерживающейся цепной реакции деления на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции.

В статье в научном журнале Science утверждалось, что спустя 35 лет после взрыва реакции деления снова возобновляются в урановых топливных массах, находящихся глубоко внутри реакторного блока.