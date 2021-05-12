На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу аварии из-за цепной реакции деления

Украинское предприятие «Чернобыльская атомная электростанция» (ЧАЭС) опровергло информацию об угрозе аварии из-за возобновления самоподдерживающейся цепной реакции деления на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Чернобыль накануне катастрофы Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии? Радиация против страха 35 лет после Чернобыльской катастрофы не прошли бесследно. Но есть и позитивный опыт

«За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления», — говорится в сообщении ЧАЭС.

Сообщение ЧАЭС было опубликовано в ответ на статью в научном журнале Science, в которой утверждалось, что спустя 35 лет после взрыва реакции деления снова возобновляются в урановых топливных массах, находящихся глубоко внутри искалеченного реакторного блока. Химик-ядерщик Нил Хайятт (Neil Hyatt) сравнил эту ситуацию с тлеющими углями на барбекю.

В статье также утверждалось, что украинские ученые изо всех сил пытаются определить, исчезнут ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор РБМК-1000 четвертого энергоблока станции. В результате катастрофы в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ.