В Чернобыльской зоне задержали двух россиян

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали двух россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Всего задержаны три человека: 27-летний мужчина и 25-летняя женщина из России, с ними была еще гражданка Украины. «Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха», — установили в службе. На задержанных завели административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». По украинским законам, за это полагается штраф.

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Несмотря на то, что проход в зону отчуждения при Чернобылькой АЭС запрещен, там регулярно ловят сталкеров. За пять дней нового года там задержали 14 человек. В апреле в зоне задержали жителя Луганска. В марте в Припяти обнаружили пятерых украинцев.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

К работам по ликвидации последствий катастрофы с 1986 по 1992 год было привлечено более 600 тысяч человек. Из зоны бедствия были эвакуированы около 400 тысяч человек.

В 2019 году снятый каналом HBO сериал «Чернобыль» резко увеличил интерес туристов со всего мира к зоне отчуждения, тогда же украинские власти объявили, что Чернобыль необходимо показать миру. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста. Но реализации планов помешала пандемия коронавируса, к тому же, в 2020-м на этой территории начались сильные пожары.