На Украине дети цыган остановили поезд и забросали его камнями

Несколько десятков цыганских детей остановили поезд в районе Киева и забросали его камнями. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

По словам очевидцев, несовершеннолетние положили на железнодорожные пути большое дерево, а после того, как состав остановился, начали громить окна. На кадрах видно, как дети, многим из которых на вид нет даже 10 лет, забрасывают поезд камнями. «А что? Могут себе позволить», — говорится в сообщении под видео.

Сведений о пострадавших в результате нападения пока не поступало. Реакции правоохранительных органов Украины на поведение цыган пока также не последовало.

Ранее стало известно, что жители Ровно разместили электронную петицию на сайте городской рады с просьбой к администрации обратить внимание на поведение ромов (цыган). В частности, они просили органы опеки уделить особое внимание малолетним преступникам, подрастающим в цыганских семьях. Местные жители жалуются на то, что они не чувствуют себя в безопасности в родном городе. «Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — гласит текст петиции.

Позднее местный градоначальник Александр Третяк, возмущенный поведением цыган, пообещал «упаковать их в автобус» и вывезти в Закарпатье. «Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе», — сказал мэр. Вскоре ему пришлось публично извиниться за свои слова.