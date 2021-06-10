Мэр украинского города извинился за намерение упаковать цыган в автобусы

Мэр украинского Ровно Александр Третяк извинился за угрозы «упаковать» цыган в автобус и вывезти их из города. Об этом он написал в своем Facebook.

Он согласился, что «весьма эмоционально» отреагировал на жалобы местных жителей. При этом градоначальник добавил, что «дело не в том, что власти предвзято относятся к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения».

Ранее жители Ровно разместили электронную петицию на сайте городской рады с просьбой к администрации обратить внимание на поведение ромов (цыган). В частности, они просили органы опеки уделить особое внимание малолетним преступникам. Местные жители жалуются на то, что они не чувствуют себя в безопасности в родном городе. «Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — гласит текст петиции.

После этого Третяк пригрозил цыганам, что их «упакуют в автобус» и вывезут из города. Мэр предложил ромам уехать в Закарпатье. По словам Третяка, он встретился с диаспорой и дал им несколько часов на то, чтобы они покинули Ровно.

В 2020 году мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область. «Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?» — спросил градоначальник на еженедельном оперативном совещании. Ему ответили, что 12 человек отказались ехать. «Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему», — поручил он.