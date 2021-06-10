На Украине цыганам пригрозили «упаковать» их в автобус и вывезти

Мэр украинского города Ровно Александр Третяк пригрозил цыганам, что их «упакуют в автобус» и вывезут из города. Такое заявление он сделал в эфире местной радиостанции «РaдиоТрек».

Мэр предложил цыганам уехать в Закарпатье. По словам Третяка, он встретился с диаспорой и дал им несколько часов на то, чтобы они покинули Ровно.

«Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе… Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — сказал Третяк.

Ранее стало известно, что жители Ровно разместили электронную петицию на сайте городской рады с просьбой к администрации обратить внимание на поведение ромов (цыган). В частности, они просили органы опеки уделить особое внимание малолетним преступникам. Местные жители жалуются на то, что они не чувствуют себя в безопасности в родном городе. «Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — гласит текст петиции. Петицию подписали 240 человек из 250 заявленных.