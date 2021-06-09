Украинский депутат напал на художницу из-за советской скульптуры

Депутат Киевского областного совета Игорь Левитас напал на украинскую художницу Евгению Моляр из-за советской скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата». Сообщение об этом появилось на странице потерпевшей в Facebook.

По словам девушки, она искала бронзовую копию экспоната для аренды на выставку. С 1947 года она стояла на Щекавицкой площади в столице республики, но в 2016 году была демонтирована в рамках декоммунизации и отправлена в хранилище. Позже стало известно, что скульптуру приобрел частный коллекционер и разместил у себя в загородном доме.

Узнав это, художница отправилась по указанному адресу, где и произошел конфликт. «Я позвонила в звонок на воротах огромного дома, оттуда вышла женщина, я спросила ее про эту скульптуру, она пошла звать владельца. Через мгновение выскочил рассвирепевший владелец и начал кричать: "Пошла вон!"», — написала Моляр.

Хозяином особняка оказался Левитас. Женщина попыталась ему объяснить, что желает арендовать изваяние, однако он внезапно набросился на нее с кулаками и начал кричать о праве на частную собственность. Вскоре он повалил художницу на скамейку, выкрутил руки и попытался забрать телефон. «На все мои попытки что-то объяснить он кричал: "Ты что, патриотка?", "Я воевал!" Ты вообще знаешь, кто я?!» — рассказала пострадавшая.

После инцидента девушка вернулась к особняку с нарядом полиции. Правоохранители захотели выяснить, каким образом скульптура, находящаяся в муниципальной собственности, попала в частные руки, однако прислуга заявила, что депутата «нет дома».

В комментариях подписчики Моляр отметили, что всемирно известный «пролетарий» использовался депутатом в качестве садового гнома. Сам парламентарий произошедшее пока никак не прокомментировал.

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