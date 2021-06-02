Украинский депутат сочла провокацией вопрос о количестве стран в НАТО

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в эфире телеканала «Украина 24» сочла провокацией вопрос ведущей о количестве стран, состоящих в НАТО. Запись трансляции доступна на YouTube.

Одной из тем передачи, на которую была приглашена парламентарий, стала интеграция Украины в Североатлантический альянс. Ее автор Наталья Влащенко в определенный момент прямо спросила у Безуглой: «Сколько стран входят в НАТО?» «Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит», — сказала она.

Когда ведущая переспросила, является ли вопрос о числе участников альянса провокационным, Безуглая вновь ответила утвердительно.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пригрозил застрелить главу украинского агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который заподозрил политика в подделке лотерейных билетов. Он счел все упреки со стороны чиновника в финансовых махинациях ложью и выказал сожаление, что в стране запрещены дуэли.