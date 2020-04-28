Призыв украинского мэра «запаковать» цыган проверят на ксенофобию

На Украине назначили лингвистическую экспертизу высказываний мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, призывавшего «запаковать и вывезти» из города цыган. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили «Українські Новини».

«Судебная экспертиза назначена», — рассказали журналистам в полиции Ивано-Франковской области. Эксперты должны проверить, содержат ли заявления Марцинкива нарушение прав человека и признаки ксенофобии.

Ранее Марцинкив на оперативном совещании поинтересовался, почему цыган до сих пор не вывезли из Ивано-Франковска в Закарпатскую область. Услышав о том, что 12 человек отказались ехать, мэр ответил: «Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему».

Заявление Марцинкива раскритиковали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и посольство США на Украине. Сам мэр заявил, что в его словах не было дискриминации: речь шла о конкретных людях, которые нарушают карантин, живут в парке и пристают к гражданам. «Почему мы, украинцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам можно не соблюдать карантин?» — отметил Марцинкив.

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