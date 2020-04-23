Украинский мэр оправдался за требование «запаковать и вывезти» цыган из города

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оправдался за свои слова о необходимости «запаковать и вывезти» цыган из города. Его слова приводит УНИАН.

«Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые уже долгое время, больше месяца не придерживались карантина», — заявил он.

По словам мэра, они проживали в сквере, приставали к гражданам, находились в общественных местах без масок и перчаток. Он заявил, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для цыган, чтобы доставить их домой. «На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. (...) Почему мы, украинцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам можно не соблюдать карантин?» — задался вопросом Марцинкив.

Ранее Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область. Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус. «Почему не запаковали и не вывезли?» — поинтересовался мэр и добавил, что «надо вторую ходку сделать».

В марте министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий вышел в рейд против «цыганских банд» на железнодорожном вокзале Киева вместе с неонацистами из организации С14. Участники акции расклеили плакаты с надписью «Вас могут ограбить цыгане». По итогам рейда было принято решение, что радикалы будут помогать полиции патрулировать вокзал.

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