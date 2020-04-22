Украинский мэр потребовал «запаковать и вывезти» цыган из города

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область, сообщает «112.ua».

«Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?» — спросил Марцинкив на еженедельном оперативном совещании. Ему ответили, что 12 человек отказались ехать.

«Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему», — поручил Марцинкив.

Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус. «Почему не запаковали и не вывезли?» — поинтересовался мэр и добавил, что «надо вторую ходку сделать».

В марте министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий вышел в рейд против «цыганских банд» на железнодорожном вокзале Киева вместе с неонацистами из организации С14. Участники акции расклеили плакаты с надписью «Вас могут ограбить цыгане». По итогам рейда было принято решение, что радикалы будут помогать полиции патрулировать вокзал.

В январе Марцинкив заявил о планах поставить памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере в 40 километрах от российской границы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!